Появились кадры встречи Путина со студентами университета в Харбине

Встреча Путина со студентами университета в Харбине. Трансляция

Президент России Владимир Путин во второй день государственного визита в Китай приехал в Харбин. Там он проводит встречу со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.