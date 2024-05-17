Встреча Путина со студентами университета в Харбине. Трансляция
Президент России Владимир Путин во второй день государственного визита в Китай приехал в Харбин. Там он проводит встречу со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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