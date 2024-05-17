Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику советским воинам на площади Хунбо в китайском Харбине, сообщается в телеграм-канале Кремля.

Перед монументом выстроили роту почетного караула ВС Китая и солдат почетного караула Президентского полка.

Памятник на площади Хунбо установили 7 ноября 1945 года. Всего в Харбине в память о советских солдатах, погибших в боях за освобождение Китая, возведены два мемориала. Помимо монумента в центре города это воинские захоронения на кладбище Хуаншань.

В Харбине Путин проведет второй день своего визита в Китай. В КНР российский президент прилетел 16 мая. Его визит приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это первая зарубежная поездка Путина с начала нового президентского срока.

В Пекине российский президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. По итогам встречи, в частности, была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В начале документа подчеркивается, что отношения между Россией и Китаем не носят блокового и конфронтационного характера, подобно военно-политическим союзам времен холодной войны, и не направлены против третьих стран.