Австралия ввела новый пакет санкций против России

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Австралия ввела санкции против компаний, связанных с поставками Северной Кореей оружия в Россию, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны-континента.

В ведомстве осудили использование Москвой северокорейских баллистических ракет в ходе военной операции на Украине.

«Австралия <...> вводит <...> санкции еще в отношении шести организаций, связанных с поставками Северной Кореей оружия и соответствующей техники в Россию», — говорится в сообщении.

Ограничения австралийские власти ввели в координации с международными партнерами, отметили в МИДе. Передачу Москве северокорейского оружия в ведомстве назвали грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

Под санкции попали, в частности, некоторые российские компании, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД Австралии. В частности, это ООО «Восточная стивидорная компания», ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт». Ранее указанные предприятия попали под санкции Европейского союза, отметило агентство.

Москва и Пхеньян неоднократно опровергали информацию о взаимных поставках вооружений.

После начала военной операции России на территории Украины Австралия ввела ограничения в отношении более чем 1,2 тыс. граждан и компаний. Последний раз пакет антироссийских санкций Канберра приняла в феврале 2024 года. Под них тогда попали 55 человек и 37 организаций. Ограничения коснулись оборонного, энергетического и горнодобывающего секторов.

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что из-за ограничений Россия потеряла $50–52 млрд, а инициаторы введения санкций лишились до $100 млрд.