Президент Словакии сообщил, что Фицо помнит обстоятельства покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения на него и оказанную первую помощь, до поступления в больницу он был в сознании рассказал президент страны Питер Пеллегрини в эфире телеканала ta3.
«Только потом, когда его отвезли в операционную, его погрузили в сон», — добавил Пеллегрини. Он уточнил, что состояние премьер-министра по-прежнему «очень тяжелое».
Президент смог встретиться с Фицо в больнице и поговорить несколько минут, добавив, что встреча прошла «по-человечески очень эмоциональной».
Покушение на премьер-министра Словакии произошло днем 15 мая. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, когда Фицо вышел на улицу после выездного заседания правительства в городе Гандлов. Оттуда его на вертолете эвакуировали в близлежащий город Банска-Бистрица, чтобы прооперировать. Фицо ранили в грудь, живот и руку, его успешно прооперировали, процедура длилась пять часов.
Состояние премьер-министра после операции стабилизировалось, теперь его ждет еще одна.
Нападавшим оказался 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб «Радуга». Стрелку предъявили обвинение в умышленном убийстве, и ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Он гордится своим поступком, пишет Pravda.
59-летний Фицо в октябре 2023 года в третий раз возглавил словацкое правительство после победы своей партии SMER на выборах с результатом около 24%. До этого он был премьер-министром в 2006–2010 годах и 2012–2018 годах.
Фицо придерживается дружественной позиции по отношению к России. Он говорил, что у конфликта Москвы и Киева нет военного решения и потому Европе нужно задуматься о смысле выделяемых Украине средств. Также он отказывался от поставок оружия Киеву и обещал, что Словакия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны. Владеет русским языком.
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