Президент Словакии сообщил, что Фицо помнит обстоятельства покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения на него и оказанную первую помощь, до поступления в больницу он был в сознании рассказал президент страны Питер Пеллегрини в эфире телеканала ta3.

«Только потом, когда его отвезли в операционную, его погрузили в сон», — добавил Пеллегрини. Он уточнил, что состояние премьер-министра по-прежнему «очень тяжелое».

Президент смог встретиться с Фицо в больнице и поговорить несколько минут, добавив, что встреча прошла «по-человечески очень эмоциональной».

Покушение на премьер-министра Словакии произошло днем 15 мая. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, когда Фицо вышел на улицу после выездного заседания правительства в городе Гандлов. Оттуда его на вертолете эвакуировали в близлежащий город Банска-Бистрица, чтобы прооперировать. Фицо ранили в грудь, живот и руку, его успешно прооперировали, процедура длилась пять часов.

Состояние премьер-министра после операции стабилизировалось, теперь его ждет еще одна.

Нападавшим оказался 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб «Радуга». Стрелку предъявили обвинение в умышленном убийстве, и ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Он гордится своим поступком, пишет Pravda.