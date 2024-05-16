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Покушение на Фицо ,  
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Президент Словакии сообщил, что Фицо помнит обстоятельства покушения

Президент Словакии Пеллегрини: Фицо помнит обстоятельства покушения на него
Сюжет
Покушение на Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения на него и оказанную первую помощь, до поступления в больницу он был в сознании рассказал президент страны Питер Пеллегрини в эфире телеканала ta3.

«Только потом, когда его отвезли в операционную, его погрузили в сон», — добавил Пеллегрини. Он уточнил, что состояние премьер-министра по-прежнему «очень тяжелое».

Президент смог встретиться с Фицо в больнице и поговорить несколько минут, добавив, что встреча прошла «по-человечески очень эмоциональной».

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Политика
Роберт Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии произошло днем 15 мая. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, когда Фицо вышел на улицу после выездного заседания правительства в городе Гандлов. Оттуда его на вертолете эвакуировали в близлежащий город Банска-Бистрица, чтобы прооперировать. Фицо ранили в грудь, живот и руку, его успешно прооперировали, процедура длилась пять часов.

Состояние премьер-министра после операции стабилизировалось, теперь его ждет еще одна.

Нападавшим оказался 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб «Радуга». Стрелку предъявили обвинение в умышленном убийстве, и ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Он гордится своим поступком, пишет Pravda.

59-летний Фицо в октябре 2023 года в третий раз возглавил словацкое правительство после победы своей партии SMER на выборах с результатом около 24%. До этого он был премьер-министром в 2006–2010 годах и 2012–2018 годах.

Фицо придерживается дружественной позиции по отношению к России. Он говорил, что у конфликта Москвы и Киева нет военного решения и потому Европе нужно задуматься о смысле выделяемых Украине средств. Также он отказывался от поставок оружия Киеву и обещал, что Словакия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны. Владеет русским языком.

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Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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