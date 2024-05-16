Главврач больницы рассказала о пятичасовой операции премьера Словакии
Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо продолжалась пять часов, заявила на брифинге в больнице города Банска-Бистрица директор медучреждения Мириам Лапуникова. Об этом сообщает словацкий новостной портал Startitup.
15 мая после покушения раненого премьера на вертолете доставили в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части Словакии.
По словам Лапуниковой, политик получил множественные ранения и травмы. Состояние премьера стабильное, однако остается серьезным, сообщил на брифинге министр обороны страны Роберт Калиняк. Глава Минобороны также поблагодарил весь персонал больницы за работу.
На данный момент Фицо находится в реанимационном отделении. Издание HNonline со ссылкой на заявление главы Минобороны сообщило, что в операции Фицо участвовали две медицинские бригады: травматологическая и хирургическая.
15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо несколько раз выстрелили. Политик получил пулевые ранения в грудь, живот и руку, нападавший сделал до пяти выстрелов. В премьера стреляли из легального зарегистрированного короткоствольного оружия.
В покушении на Фицо подозревают писателя Юрая Цинтулу, его задержали на месте. Мужчина был активистом либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Оппозиция в Словакии и представители западных стран считают Фицо пророссийским политиком. Он неоднократно критиковал военную поддержку Киева со стороны Запада.
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