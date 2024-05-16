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Покушение на Фицо ,  
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Главврач больницы рассказала о пятичасовой операции премьера Словакии

Главврач больницы Лапуникова: премьера Словакии оперировали пять часов
Сюжет
Покушение на Фицо
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо продолжалась пять часов, заявила на брифинге в больнице города Банска-Бистрица директор медучреждения Мириам Лапуникова. Об этом сообщает словацкий новостной портал Startitup.

15 мая после покушения раненого премьера на вертолете доставили в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части Словакии.

По словам Лапуниковой, политик получил множественные ранения и травмы. Состояние премьера стабильное, однако остается серьезным, сообщил на брифинге министр обороны страны Роберт Калиняк. Глава Минобороны также поблагодарил весь персонал больницы за работу.

На данный момент Фицо находится в реанимационном отделении. Издание HNonline со ссылкой на заявление главы Минобороны сообщило, что в операции Фицо участвовали две медицинские бригады: травматологическая и хирургическая.

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Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо несколько раз выстрелили. Политик получил пулевые ранения в грудь, живот и руку, нападавший сделал до пяти выстрелов. В премьера стреляли из легального зарегистрированного короткоствольного оружия.

В покушении на Фицо подозревают писателя Юрая Цинтулу, его задержали на месте. Мужчина был активистом либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Оппозиция в Словакии и представители западных стран считают Фицо пророссийским политиком. Он неоднократно критиковал военную поддержку Киева со стороны Запада.

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Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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