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Покушение на Фицо ,  
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Власти Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения

Пеллегрини: премьер Фицо был на волосок от смерти в результате покушения
Сюжет
Покушение на Фицо
Роберту Фицо все еще сложно говорить, ему нужен покой, так как он был «на волосок от смерти», рассказал навестивший его избранный президент Словакии. Покушение на премьера произошло накануне, одна из пуль попала в живот
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Состояние словацкого премьера Роберта Фицо после попытки покушения остается очень тяжелым, сообщил избранный президент Петер Пеллегрини, посетив политика. Его слова передает DennikN.

«Премьер-министр находился на волосок от смерти», — рассказал он.

Пеллегрини смог поговорить с Фицо несколько минут, тот смог произнести несколько фраз, после чего ему вновь потребовался покой из-за усталости. Избранный президент призвал «успокоиться, утихомирить страсти и начать объединять разделенную Словакию». По его мнению, страна перешла красную черту, какой не было за время существования государства.

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Покушение на Фицо произошло накануне, 15 мая. После выездного заседания правительства в городе Гандлова премьер вышел к людям, и один из мужчин несколько раз выстрелил в политика. Одна пуля попала ему в живот, другая — в бедренную кость, третья — в плечо. Фицо оперировали пять часов, его ждет еще одна операция.

Нападавший был задержан на месте происшествия. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему грозит пожизненный срок. Цинтула признался в содеянном и рассказал в ходе допроса, что нападение готовилось «за пару дней». По данным МВД, он пошел на преступление из-за недовольства итогами президентских выборов, которые прошли в апреле. Победу на них одержал спикер парламента страны Петер Пеллегрини (53%), близкий к Фицо.

«Теперь мы стоим на грани гражданской войны», — оценил ситуацию глава МВД Матуш Шутай-Эшток.

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Словакия Роберт Фицо покушение на убийство

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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