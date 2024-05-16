Роберта Фицо начали готовить к новой операции

Состояние Фицо стабилизировалось после операции, но остается тяжелым. После покушения на убийство должно состояться заседание Совбеза Словакии, премьера будет представлять глава Минобороны страны, пишет Pravda

Больница, в которую Роберт Фицо был доставлен после покушения (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого накануне совершили покушение, ожидает еще одну операцию, сообщило словацкое агентство Pravda. По его информации, могут возникнуть проблемы с лекарствами для политика.

Состояние словацкого премьера стабилизировалось после операции, но остается тяжелым, сказал заместитель премьер-министра и глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк в больнице имени Рузвельта в Банска-Бистрице, где главу страны оперировали на протяжении пяти часов.

После покушения на убийство должно состояться заседание Совета безопасности Словакии. Правительство также должно провести переговоры. Премьера страны на встречах, вероятно, будет представлять Калиняк.

15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз из короткоствольного ружья, когда политик вышел на улицу после выездного заседания правительства в Гандлове. Оттуда раненого премьера на вертолете направили в близлежащий город Банска-Бистрица для проведения операции, а не в Братиславу, которая находится более чем в 100 км от Гандловы, так как помощь решили оказать срочно.

Премьер получил ранения в грудь, живот и руку.

Нападавшим оказался 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб «Радуга». Стрелку предъявлено обвинение в умышленном убийстве, и ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Он гордится своим поступком, пишет Pravda.

Фицо родился в сентябре 1964 года. Он занимал пост премьер-министра в 2006–2010 и 2012–2018 годах. В октябре 2023 года он в третий раз возглавил правительство Словакии после победы своей партии SMER («Курс — социальная демократия») на выборах с результатом 22,94%.

Словацкий премьер ранее говорил, что у конфликта России с Украиной нет военного решения, поэтому Европе нужно задуматься о смысле средств, которые идут Киеву. Также он отказывался от поставок оружия Киеву и говорил, что Словакия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Кремль решительно осудил покушение на премьера Словакии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в связи с нападением сообщила, что Россия желает скорейшего выздоровления Фицо. «Мы знаем его как друга России, который в это драматическое историческое время, переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения», — сказала она.