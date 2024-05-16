 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Покушение на Фицо ,  
0 

Кремль «самым решительным образом» осудил покушение на Фицо

Песков: Россия самым решительным образом осуждает покушение на Роберта Фицо
Сюжет
Покушение на Фицо
Сотрудники службы безопасности словацкого премьер-министра Роберта Фицо
Сотрудники службы безопасности словацкого премьер-министра Роберта Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Россия самым решительным образом осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это большая трагедия. Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться», — сказал он «Известиям». Президент Владимир Путин ранее назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением.

На премьера Словакии совершено покушение. Чем известен Роберт Фицо
Политика
Роберт Фицо

Покушение на словацкого премьера произошло 15 мая. По данным Standard, в Фицо попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость, у политика произошло кровоизлияние в брюшной полости. Операция Фицо прошла успешно, его жизни ничего не угрожает, сообщил вице-премьер Словакии Томаш Тараба.

Нападавшего задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он признался, что совершил преступление по политическим мотивам.

Кремль «самым решительным образом» осудил покушение на Фицо
Video

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Теги
Персоны
Словакия Роберт Фицо покушение Дмитрий Песков
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Вице-премьер Словакии заявил об отсутствии угрозы жизни Фицо
Политика
Фицо ввели в состояние комы после операции
Политика
Стрелявший в Фицо рассказал о недоверии к правительству
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 15 мая, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 15 мая, 16:33
Путин назвал долю операций между КНР и Россией в юанях и рублях Экономика, 08:30
Си назвал отношения России и Китая эталоном для крупных держав Политика, 08:23
Кремль «самым решительным образом» осудил покушение на Фицо Политика, 08:17
В ЦСКА допустили операцию вратаря после двойного перелома лицевых костей Спорт, 08:10
Минобрнауки исключило обесценивание дипломов из-за отмены бакалавриата Общество, 08:05
Финразведка и банки обсудят упрощение открытия счетов без визита в банк Финансы, 08:00
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций Политика, 07:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:35
Двух латвийцев заподозрили в создании нарколаборатории в Новосибирске Общество, 07:35
Минобороны сообщило о сбитой ночью «Точке-У» над Белгородской областью Политика, 07:28
В Калужской области сбили дрон Политика, 07:27
Армения и Азербайджан подписали протокол-описание участков границы Политика, 07:13
Китайский импорт в Россию упал из-за санкций. Что ждет потребителей Pro, 07:00
Власти рассмотрят предложение бороться с «серым» импортом видеоигр Технологии и медиа, 07:00