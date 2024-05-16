Кремль «самым решительным образом» осудил покушение на Фицо
Россия самым решительным образом осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это большая трагедия. Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться», — сказал он «Известиям». Президент Владимир Путин ранее назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением.
Покушение на словацкого премьера произошло 15 мая. По данным Standard, в Фицо попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость, у политика произошло кровоизлияние в брюшной полости. Операция Фицо прошла успешно, его жизни ничего не угрожает, сообщил вице-премьер Словакии Томаш Тараба.
Нападавшего задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он признался, что совершил преступление по политическим мотивам.
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