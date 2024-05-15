Путин назвал покушение на словацкого премьера чудовищным преступлением

Путин отметил, что знает премьера Фицо «как мужественного и сильного духом человека», и выразил надежду, что это поможет ему поправиться после покушения. Политика оперируют, в него попали тремя выстрелами

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин назвал чудовищным преступлением покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телеграмме своей словацкой коллеге Зузане Чупатовой.

«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации», — сказано в телеграмме.

Фицо известен своей пророссийской позицией.

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, его на вертолете доставили в больницу в Банска-Бистрица. Его оперируют. Состояние политика оценивается как угрожающее жизни. По данным Standard, одна пуля попала Фицо в живот, другая — в бедренную кость, третья — в плечо. У премьер-министра кровотечение в брюшной полости.

Стрелок — 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. Он писатель, в своем городе основал литературный клуб. Его задержали после нападения.