Путин назвал покушение на словацкого премьера чудовищным преступлением
Президент Владимир Путин назвал чудовищным преступлением покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телеграмме своей словацкой коллеге Зузане Чупатовой.
«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации», — сказано в телеграмме.
Фицо известен своей пророссийской позицией.
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, его на вертолете доставили в больницу в Банска-Бистрица. Его оперируют. Состояние политика оценивается как угрожающее жизни. По данным Standard, одна пуля попала Фицо в живот, другая — в бедренную кость, третья — в плечо. У премьер-министра кровотечение в брюшной полости.
Стрелок — 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. Он писатель, в своем городе основал литературный клуб. Его задержали после нападения.
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