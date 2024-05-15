Премьер Туск: Польша выделит $25 млн на развитие спецслужб и разведки

Польша увеличит расходы на разведку и спецслужбы

Правительство Польши выделит дополнительные 100 млн злотых — чуть больше $25 млн — на финансирование деятельности спецслужб и органов разведки, заявил журналистам премьер-министр Дональд Туск.

«Я решил выделить 100 млн злотых из моего собственного резерва, резерва премьер-министра, на укрепление внутренней безопасности и разведки», — заявил Туск (цитата по Reuters).

По его словам, роль Польши в качестве распределительного центра поставок на Украину сделало ее ключевой мишенью для спецслужб Москвы. Российская сторона обвинения отвергает.

Ранее в Польше заявили, что российские спецслужбы проводят «шпионскую кампанию», направленную на сбор сведений о МИДах и дипломатических представительствах в странах Евросоюза и НАТО, а также в Африке. Служба внешней разведки России отвергла обвинения, заявив, что доказательств причастности Москвы к хакерской атаке нет.

В начале месяца НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной активности, российский МИД назвал эти претензии «дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии».

10 мая Туск сообщил о подготовке законопроекта о создании комиссии по расследованию влияния России и Белоруссии в республике. Обсуждение документа в Совете министров запланировано на 21 мая.