Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 13 апр, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 13 апр, 16:43
Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна Экономика, 02:29
В Турции пообещали продолжить закупать газ из России Экономика, 02:21
Польша обвинила спецслужбы России в кибератаке на дипведомства ЕС Политика, 01:52
Посольству России не разрешили возложить венки к мемориалу в США Политика, 01:48
Леди Гага cтала сопредседателем комитета по культуре Белого дома Политика, 01:34
В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID в Юго-Восточной Азии на 481% Общество, 01:13
Состояние богатейшего человека мира за день выросло на $12 млрд Бизнес, 00:58
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Президент Кипра поручил узнать причины введения санкций против киприотов Политика, 00:46
Посол Антонов предложил сократить число американских журналистов в России Политика, 00:40
В Белоруссии ужесточили обвинение экс-главреду Nexta Протасевичу Политика, 00:11
CNN узнал подробности о подозреваемом в утечке данных Пентагона Политика, 00:09
Глава МАГАТЭ заявил о продолжающихся обстрелах в районе Запорожской АЭС Политика, 00:09
«Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу в 1/4 финала ЛЕ Спорт, 00:06
Маск запустил программу монетизации в Twitter Технологии и медиа, 00:03
Политика ,  
0 

Польша обвинила спецслужбы России в кибератаке на дипведомства ЕС

Контрразведка Польши заподозрила российские спецслужбы в кибератаке на дипведомства ЕС
Варшава сообщила, что атакам подверглись дипведомства в странах ЕС, НАТО и Африки; злоумышленники использовали те же методы, что и хакеры Nobelium, которых США считают связанными с Москвой. Россия отрицала причастность к ним
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Российские спецслужбы проводят «шпионскую кампанию», напарвленную на сбор сведений о министерствах иностранных дел и дипломатических представительств, расположенных в странах Евросоюза и НАТО, а также в Африке, сообщают польская Служба военной контрразведки и CERT Polska (компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации).

По данным ведомств, злоумышленники используют технику целевого фишинга (вид кибератаки, при котором жертве направляются персонализированные электронные письма, чтобы получить конфиденциальную информацию или доступ к данным). Сотрудники дипмиссий получали письма, отправленные от имени посольств европейских стран, в которых содержались вредоносные ссылки.

В контрразведке заявили, что инфраструктура и методы, которыми пользуются хакеры, частично или полностью совпадают с действиями группировки Nobelium. Власти США считают ее связанной со Службой внешней разведки России, о чем ранее сообщала Microsoft. У этой группы есть и другие названия, например, APT29 и Cozy Bear.

По данным CERT и контрразведки, на момент публикации отчета «шпионская кампания не только продолжается, но и развивается». Они рекомендовали усилить меры безопасности тем, кто может представлять интерес для хакеров: государственныем органам, дипломатическим учреждениям, сотрудникам международных и неправительственных организаций.

Глава СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о том, действительно ли хакерская группа Cozy Bear имеет отношение к ведомству, говорил: «К тем обвинениям, которые представлены публично, Россия непричастна».

В середине марта польские спецслужбы сообщили о задержании шестерых иностранных граждан, которые работали на российскую разведку. По версии Варшавы, иностранные граждане устанавливали скрытые камеры на автотрассах и железнодорожных путях около города Жешув. Там нахдится логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины. Rzeczpospolita писала, что задержанные были гражданами Белоруссии и Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого заявил, что Польша без доказательств «хватает» граждан, чтобы потом предложить Минску или Москве «обмен на кого-то».

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией
Нужны деньги: какие навыки финансовых директоров вышли на первый план
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка

В том же месяце в Гданьске задержали иностранца, который собирал информацию о критической инфраструктуре в двух воеводствах на севере Польши и передавал ее российским спецслужбам. Радержанный признал вину и рассказал, что сотрудничал с Москвой как минимум с января

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша хакерская атака шпионаж контрразведка
Материалы по теме
В Польше решили создать логистическую базу НАТО
Политика
Польша запросила у ФРГ разрешение передать Украине советские МиГ-29
Политика
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter