Польша обвинила спецслужбы России в кибератаке на дипведомства ЕС

Варшава сообщила, что атакам подверглись дипведомства в странах ЕС, НАТО и Африки; злоумышленники использовали те же методы, что и хакеры Nobelium, которых США считают связанными с Москвой. Россия отрицала причастность к ним

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Российские спецслужбы проводят «шпионскую кампанию», напарвленную на сбор сведений о министерствах иностранных дел и дипломатических представительств, расположенных в странах Евросоюза и НАТО, а также в Африке, сообщают польская Служба военной контрразведки и CERT Polska (компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации).

По данным ведомств, злоумышленники используют технику целевого фишинга (вид кибератаки, при котором жертве направляются персонализированные электронные письма, чтобы получить конфиденциальную информацию или доступ к данным). Сотрудники дипмиссий получали письма, отправленные от имени посольств европейских стран, в которых содержались вредоносные ссылки.

В контрразведке заявили, что инфраструктура и методы, которыми пользуются хакеры, частично или полностью совпадают с действиями группировки Nobelium. Власти США считают ее связанной со Службой внешней разведки России, о чем ранее сообщала Microsoft. У этой группы есть и другие названия, например, APT29 и Cozy Bear.

По данным CERT и контрразведки, на момент публикации отчета «шпионская кампания не только продолжается, но и развивается». Они рекомендовали усилить меры безопасности тем, кто может представлять интерес для хакеров: государственныем органам, дипломатическим учреждениям, сотрудникам международных и неправительственных организаций.

Глава СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о том, действительно ли хакерская группа Cozy Bear имеет отношение к ведомству, говорил: «К тем обвинениям, которые представлены публично, Россия непричастна».

В середине марта польские спецслужбы сообщили о задержании шестерых иностранных граждан, которые работали на российскую разведку. По версии Варшавы, иностранные граждане устанавливали скрытые камеры на автотрассах и железнодорожных путях около города Жешув. Там нахдится логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины. Rzeczpospolita писала, что задержанные были гражданами Белоруссии и Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого заявил, что Польша без доказательств «хватает» граждан, чтобы потом предложить Минску или Москве «обмен на кого-то».

В том же месяце в Гданьске задержали иностранца, который собирал информацию о критической инфраструктуре в двух воеводствах на севере Польши и передавал ее российским спецслужбам. Радержанный признал вину и рассказал, что сотрудничал с Москвой как минимум с января