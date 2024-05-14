Москвичей предупредили о новой «волне холода» на следующей неделе
В Москву во второй половине следующей недели может прийти новая волна холода, однако ночные температуры не должны опускаться ниже +1 градуса, сообщили синоптики центра «Фобос».
В целом период заморозков в столичном регионе, «с большой долей уверенности», можно считать завершенным, заявили синоптики: ночь на 15 мая еще будет холодной, однако затем ожидается потепление.
Ночью температура будет держаться на уровне +1–6 градусов, все последующие ночи до выходных также будут теплее. Ночные похолодания ожидаются только в ближайшие выходные, однако температура не упадет ниже +2–7 градусов.
Дневные температуры начнут повышаться уже во второй половине текущей недели и достигнут +15–20 градусов. В середине следующей недели похолодает на несколько дней, но к концу месяца температура вернется к уровню +16–21 градус.
«Погоду практически до конца мая будет формировать антициклон. У нас один северный скандинавский антициклон будет сменяться другим. Температура в субботу и воскресенье будет чуть ниже, чем в пятницу, то есть будет такая небольшая волна холода», — сказала РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она подтвердила, что после похолодания на выходных температура вернется к отметке +20 градусов днем в начале следующей недели.
«Следующая смена антициклона произойдет уже в конце следующей недели рабочей, где-то четверг—пятница. Вновь задует северный ветер, температура понизится, в ночные часы она будет где-то 5–10 градусов, дневная температура — 10–15 [градусов], не выше того. Вновь температура воздуха будет ниже климатической нормы. Такой у нас май неустойчивый и прохладный», — заключила специалист.
В начале мая в Москве и области прошла волна заморозков, в домах из-за этого вновь включили отопление, плановые отключения горячей воды отложили. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что первая декада месяца в европейской части России должна стать самой холодной в истории наблюдений.
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