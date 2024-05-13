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Вильфанд объяснил, почему начало мая стало самым холодным за историю

Вильфанд: центр России стал «воронкой» с холодным воздухом северных морей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первая декада мая в европейской части России станет самой холодной за всю историю наблюдений, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в начале месяца этот регион был притягивающей холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана «воронкой».

«Два центра с разными знаками — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», — цитирует агентство Вильфанда.

Это погодное явление синоптик назвал редчайшим явлением. Из-за влияния воздушных масс Карского моря, моря Лаптевых температура воздуха в начале месяца была на 8–10 °C ниже нормы, объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, погода в европейской части страны отстает от климатической нормы на три-четыре недели. 13, 14 и 15 мая температура будет ниже нормы на 5–7 °C, добавил он.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Ранее синоптики сообщали об аномальной для мая погоде в российских регионах. Вильфанд сообщил, что в Москву, на Ставрополье, в Астраханскую, Волгоградскую области придут заморозки. Повышение температуры до нормы, в пределах 15–18 градусов, синоптики пообещали после 15 мая.

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Погода синоптики май похолодание
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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