Вильфанд объяснил, почему начало мая стало самым холодным за историю

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первая декада мая в европейской части России станет самой холодной за всю историю наблюдений, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в начале месяца этот регион был притягивающей холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана «воронкой».

«Два центра с разными знаками — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», — цитирует агентство Вильфанда.

Это погодное явление синоптик назвал редчайшим явлением. Из-за влияния воздушных масс Карского моря, моря Лаптевых температура воздуха в начале месяца была на 8–10 °C ниже нормы, объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, погода в европейской части страны отстает от климатической нормы на три-четыре недели. 13, 14 и 15 мая температура будет ниже нормы на 5–7 °C, добавил он.

Ранее синоптики сообщали об аномальной для мая погоде в российских регионах. Вильфанд сообщил, что в Москву, на Ставрополье, в Астраханскую, Волгоградскую области придут заморозки. Повышение температуры до нормы, в пределах 15–18 градусов, синоптики пообещали после 15 мая.