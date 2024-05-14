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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде и районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава региона.

Тем, кто находится на улице, Гладков рекомендовал зайти в укрытие или другое безопасное место.

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Белгород ракеты Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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