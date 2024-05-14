В Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде и районе объявлена ракетная опасность

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава региона.

Тем, кто находится на улице, Гладков рекомендовал зайти в укрытие или другое безопасное место.

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