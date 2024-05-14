В Пентагоне отказались комментировать обстрел Белгорода
В Минобороны США не стали комментировать ракетный обстрел Белгорода 12 мая, в результате которого обрушился подъезд многоэтажки и погибли 15 человек.
«Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили», — заявили «РИА Новости» представители Пентагона.
Днем 12 мая после очередного обстрела Белгорода фрагмент сбитой ракеты комплекса «Точка-У» попал в многоквартирный дом на юге города.
В результате обрушился один из подъездов многоэтажного дома с первого по десятый этаж. Позднее, во время проведения спасательных работ, обрушилась и кровля здания.
Погибли 15 человек, 17 удалось спасти. Пострадали 20 человек, в том числе дети — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.
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