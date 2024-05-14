Мэр Белгорода рассказал о последствиях нового обстрела города

Мэр Белгорода сообщил о ранении пожилой женщины при обстреле города

Жительницу Белгорода госпитализировали с осколочным ранением, в результате обстрела повреждены 21 квартира, три частных жилых дома, школа и шесть автомобилей, сообщил мэр Валентин Демидов. За ночь над регионом сбили 25 снарядов

Пожилая женщина пострадала при обстреле Белгорода, удар пришелся по спальному району, сообщил в телеграм-канале мэр города Валентин Демидов.

По его словам, женщину госпитализировали с осколочным ранением. Повреждения получили 21 квартира, три частных жилых дома, школа и шесть автомобилей, добавил Демидов.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что у пострадавшей женщины осколочное ранение позвоночника с травмой спинного мозга.Также он говорил о повреждении коммерческого объекта и линии электропередачи.

Женщина получила ранение после атаки ВСУ на Белгород и окрестности Политика Утром в Белгороде и окрестностях объявляли сигнал ракетной опасности, он действовал 28 минут.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, атакам беспилотников и диверсионным рейдам. По словам Гладкова, с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2024 года погибли 120 мирных жителей в результате обстрелов, еще 651 человек пострадал.