Женщина получила ранение после атаки ВСУ на Белгород и окрестности

Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, есть одна пострадавшая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«У женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Он также рассказал, что в Белгороде была повреждена 21 квартира в девяти многоквартирных домах, еще три частных жилых домовладения, одна школа и один коммерческий объект, а также шесть машин.

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