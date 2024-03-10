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Война санкций ,  
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Эксперты назвали проблемы возрождающейся урановой промышленности США

FT: возобновление добычи урана в США вызвало скепсис у экспертов
Сюжет
Война санкций
Цены на уран резко выросли в последние годы и достигли 16-летнего максимума, в связи с чем американские компании открывают прежде закрытые рудники. Эксперты указали на высокие издержки местного производства
Урановый рудник в Юте
Урановый рудник в Юте (Фото: George Frey / Getty Images)

Долгосрочные перспективы добычи урана в США вызывают скепсис у экспертов в связи с меньшим масштабом производства и более высокой себестоимостью, чем у конкурентов, пишет Financial Times.

Стоимость добычи в США была выше аналогов в Канаде и Намибии, приводит издание результаты анализа TradeTech и uranium.info. Американские покупатели урана будут стремиться заключать более выгодные контракты в Канаде, Австралии и других странах, предупредил топ-менеджер Liberum Том Прайс.

«По мере роста мирового производства и снижения цен до уровня около $70 за фунт, я думаю, что большая часть бравады в промышленности США исчезнет, и меньше проектов будет реализовано», — сказал Прайс.

Цены на уран утроились с начала 2021 года из-за возрождения интереса к ядерной энергетике. В январе они достигли 16-летнего максимума, превысив $100 за фунт и остаются на уровне $92 за фунт.

По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), сейчас строится примерно 60 атомных электростанций, еще 110 запланировано к возведению. Кроме того, значительно резко вырастет спрос на уран: в 2023 году он составил 65,6 тыс. т, эксперты прогнозируют, что к 2030-му он достигнет 83,8 тыс. т, а к 2040 году — 130 тыс. т.

На фоне роста цен не менее пяти американских компаний вновь открывают урановые рудники в Техасе, Вайоминге, Аризоне и Юте, а несколько геологоразведочных компаний ищут новые месторождения урана. «Существует широкая двухпартийная поддержка ядерной энергетики, той роли, которую она играет в переходе к зеленой экономике, и, конечно, [конфликт] Украины и России подчеркнул необходимость обеспечения нашей энергетической независимости», — рассказал глава Uranium Energy Скотт Мелби.

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По данным WNA, в 2022 году Россия произвела 2,5 тыс. т урана, что сделало ее шестым по величине производителем урана в мире. В лидерах: Казахстан (21,2 тыс. т), Канада (7,3 тыс. т), Намибия (5,6 тыс. т), Австралия (4,5 тыс. т), Узбекистан (3,3 тыс. т). Еще 100 т приходилось на Украину и 75 т — на США, они поделили 11-е и 12-е места.

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США тратят около $1 млрд в год на ядерное топливо из России, говорил председатель комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо. Палата представителей США в декабре одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, сенат инициативу не поддержал.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
уран добыча урана США ядерный реактор
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