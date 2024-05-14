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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Бортников подтвердил вывод пограничников с границы Армении и Азербайджана

Бортников: Россия выведет пограничников с границы Армении и Азербайджана
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ереван попросил Москву вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения на армяно-азербайджанской границе, соответствующее решение уже принято. Об этом заявил кандидат на должность директора ФСБ Александр Бортников на заседании в Совете Федерации.

«Армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом были не определены. Такое решение принято», — сказал Бортников.

Ранее, 9 мая, глава фракции «Гражданский договор» в армянском парламенте Айк Конджорян сообщил, что российские пограничные и военные пункты, расположенные в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях, прекратят свою деятельность. Армения и Азербайджан ранее заключили договоренности о делимитации границ, согласно которым часть этих территорий должна отойти Азербайджану.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян в ходе переговоров в начале мая согласовали вывод российских пограничников из некоторых областей Армении. Однако, отметил Песков, по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.

Москва и Ереван подписали соглашение о размещении российских пограничников на территории республики 30 сентября 1992 года. Согласно Договору о статусе пограничных войск России, они охраняют границы Армении с Ираном и Турцией.

Газета «Грапарак» писала со ссылкой на предварительный вариант мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что в нем содержится положение, согласно которому стороны должны «исключить присутствие третьих сил на своей границе». На этом, по данным издания, настаивает Азербайджан.

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Александр Бортников Армения российские пограничники
Александр Бортников фото

Александр Бортников

и.о. директора ФСБ
15 ноября 1951 года

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