Бортников подтвердил вывод пограничников с границы Армении и Азербайджана
Ереван попросил Москву вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения на армяно-азербайджанской границе, соответствующее решение уже принято. Об этом заявил кандидат на должность директора ФСБ Александр Бортников на заседании в Совете Федерации.
«Армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом были не определены. Такое решение принято», — сказал Бортников.
Ранее, 9 мая, глава фракции «Гражданский договор» в армянском парламенте Айк Конджорян сообщил, что российские пограничные и военные пункты, расположенные в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях, прекратят свою деятельность. Армения и Азербайджан ранее заключили договоренности о делимитации границ, согласно которым часть этих территорий должна отойти Азербайджану.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян в ходе переговоров в начале мая согласовали вывод российских пограничников из некоторых областей Армении. Однако, отметил Песков, по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.
Москва и Ереван подписали соглашение о размещении российских пограничников на территории республики 30 сентября 1992 года. Согласно Договору о статусе пограничных войск России, они охраняют границы Армении с Ираном и Турцией.
Газета «Грапарак» писала со ссылкой на предварительный вариант мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что в нем содержится положение, согласно которому стороны должны «исключить присутствие третьих сил на своей границе». На этом, по данным издания, настаивает Азербайджан.
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