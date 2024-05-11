О чем Армения и Азербайджан договорились в Алма-Ате

Главы МИД Азербайджана и Армении впервые встретились в Казахстане, чтобы обсудить их будущий мирный договор. Переговоры прошли на фоне делимитации границы. В планах Баку и Еревана подписать договор до ноября 2024 года

Джейхун Байрамов, Мурат Нуртлеу и Арарат Мирзоян (Фото: Павел Михеев / Reuters)

О чем стороны говорили в Алма-Ате

В Алма-Ате 10–11 мая прошли мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией — в эти дни там встретились главы МИД Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Впервые посредником между ними выступил Казахстан — о том, что республика готова стать площадкой для переговоров, ее президент Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном во время визита в Ереван в середине апреля.

Вице-премьер и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с обоими министрами — сначала по отдельности, затем в трехстороннем формате. На второй день МИДы Азербайджана и Армении опубликовали одинаковые сообщения, из которых следует, что главный итог переговоров — готовность и дальше обсуждать проект мирного соглашения и договариваться «по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия».

Дополнительные детали можно уловить разве что из вступительных слов — так, Арарат Мирзоян в первый день заявил, что Еревану с Баку «не стоит ограничиваться подписанием мирного договора» — они могут «пойти еще дальше» и «разблокировать все транспортные коммуникации в регионе». Министр подчеркнул: разблокировка должна идти «с пониманием, что вся транспортная инфраструктура останется под суверенитетом тех стран, по территории которых она проходит, будут действовать согласно юрисдикциям этих стран» (цитаты по Armenia Today).

После второй карабахской войны 2020 года урегулирование идет на двух конкурирующих площадках — российской и западной (Вашингтон — Брюссель). Москва и Брюссель анонсированные в Алма-Ате переговоры приветствовали. В МИД России при этом отметили, что «со своей стороны также готовы продолжать оказывать содействие продвижению процесса армяно-азербайджанской нормализации».

«Переговоры в Алма-Ате представляют как уникальный формат общения двух министров без постороннего пригляда, а также как соскок с существующих форматов под эгидой России и Запада», — пишет ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. По его оценке, с помощью посредничества Казахстан стремится «повысить свою геополитическую капитализацию», причем не рискуя обострить отношения ни с Россией, ни с Западом. «Ведь и Москва, и Вашингтон с Брюсселем хотят мира (правда, желательно без участия стратегического оппонента, но это уже нюансы), — отмечает эксперт. — На свою территорию она конфликт не приводит, но укрепляет реноме делового партнера-прагматика, внушающего доверие. Спрос на «третью силу» в мире сегодня велик. И казахстанское руководство стремится дать на него свое предложение».

В день переговоров МИД Азербайджана опубликовал релиз, в котором обозначил название проекта мирного договора — «Двустороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений». «Обратите внимание на первое слово — «двухстороннее». Это должно подчеркивать, что Баку и Ереван собираются вести диалог друг с другом напрямую, без посредников в лице какой-либо третьей стороны, будь то Москва либо Брюссель/Вашингтон», — отмечает политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его оценке, Казахстан также не посредник, «Алма-Ата — всего лишь комфортная площадка для переговоров». «Впрочем, весьма символическая, именно в Алма-Ате (именно так до переименования называлась бывшая казахстанская столица) в декабре 1991 года была подписана Алма-Атинская декларация, зафиксировавшая прекращение действия договора 1922 года о создании СССР», — подчеркнул эксперт.

На какой стадии находится урегулирование между Баку и Ереваном

Главы Азербайджана и Армении сходятся в том, что заключить мирный договор реально до конца 2024 года. Президент Ильхам Алиев заявил в апреле, что это возможно до того, как в Азербайджане пройдет международная конференция ООН по климату COP29, то есть до ноября. Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что согласен с этой идеей. «Для этого надо зафиксировать в мирном договоре все согласованные на переговорных площадках принципы, и эти принципы публичные», — сказал он (цитата по Armenia Today).

Никол Пашинян, говоря о мирном договоре с Азербайджаном, обозначил три принципа, на которых он может быть подписан. Признание территориальной целостности друг друга: площадь Армении — 29,8 тыс. кв. км, площадь Азербайджана — 86,6 тыс. кв. км. Эти цифры, по словам армянского премьера, «взяты из последних энциклопедий Советского Союза».

Делимитация на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, которую подписали 11 бывших советских республик.

Разблокирование региональных коммуникаций — они должны быть открыты на основе суверенитета и действовать на основе взаимности и равенства. МИД Азербайджана выдвинул пять принципов урегулирования. Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости.

Отсутствие территориальных претензий друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем.

Воздержание от угроз безопасности друг друга.

Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений.

Открытие существующих коммуникаций и строительство новых, налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

В те же дни, как Алиев обозначил сроки договора, Баку и Ереван начали процесс делимитации границы: вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, которые занимаются этим вопросом, сообщили, что 23 апреля «экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности». Профильные комиссии двух стран согласовали делимитацию границы у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис-Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримлы, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Это значит, что по итогу Армения передаст Азербайджану четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР и с 1990-х годов находились под контролем Армении. В Алма-Ате «министры приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения».

К 6 мая на этом участке стороны установили 40 пограничных столбов. Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что «система гарантий безопасности Республики Армения не работает». «Пограничные столбы, которые устанавливаются в Тавушской области, являются столпами гарантий безопасности Республики Армения, и мы делаем все и будем делать все для укрепления и умножения этих столпов, этих гарантий», — подчеркнул армянский премьер.

По оценке Сергея Маркедонова, сегодня у Баку и Еревана есть возможность ускорить подписание мирного договора — и у каждой стороны есть своя мотивация сделать это побыстрее. «Азербайджан хочет окончательно закрыть конфликтный гештальт, зафиксировать как минимум «Карабах наш», а как максимум «Карабах наш+», договорившись о выгодной демаркации-делимитации, а если повезет, то и о разблокировании транспортных коммуникаций, — пишет эксперт. — Армения в лице Пашиняна и Ко. также спешит, ибо кавалергарда-политика век не долог. Сегодня рейтинг не слишком плох, а завтра совсем не факт. В отличие от соседней страны в Армении наличествует конкурентная политика, и формула «мир ценой перманентных уступок» может приниматься далеко не всеми».