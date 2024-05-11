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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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О чем Армения и Азербайджан договорились в Алма-Ате

Казахстан представил альтернативу российскому и западному посредничеству
В Казахстане завершились переговоры глав МИД Азербайджана и Армении
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении впервые встретились в Казахстане, чтобы обсудить их будущий мирный договор. Переговоры прошли на фоне делимитации границы. В планах Баку и Еревана подписать договор до ноября 2024 года
Джейхун Байрамов, Мурат Нуртлеу и Арарат Мирзоян
Джейхун Байрамов, Мурат Нуртлеу и Арарат Мирзоян (Фото: Павел Михеев / Reuters)

О чем стороны говорили в Алма-Ате

В Алма-Ате 10–11 мая прошли мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией — в эти дни там встретились главы МИД Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Впервые посредником между ними выступил Казахстан — о том, что республика готова стать площадкой для переговоров, ее президент Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном во время визита в Ереван в середине апреля.

Вице-премьер и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с обоими министрами — сначала по отдельности, затем в трехстороннем формате. На второй день МИДы Азербайджана и Армении опубликовали одинаковые сообщения, из которых следует, что главный итог переговоров — готовность и дальше обсуждать проект мирного соглашения и договариваться «по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия».

Дополнительные детали можно уловить разве что из вступительных слов — так, Арарат Мирзоян в первый день заявил, что Еревану с Баку «не стоит ограничиваться подписанием мирного договора» — они могут «пойти еще дальше» и «разблокировать все транспортные коммуникации в регионе». Министр подчеркнул: разблокировка должна идти «с пониманием, что вся транспортная инфраструктура останется под суверенитетом тех стран, по территории которых она проходит, будут действовать согласно юрисдикциям этих стран» (цитаты по Armenia Today).

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Фото:Global Look Press

После второй карабахской войны 2020 года урегулирование идет на двух конкурирующих площадках — российской и западной (Вашингтон — Брюссель). Москва и Брюссель анонсированные в Алма-Ате переговоры приветствовали. В МИД России при этом отметили, что «со своей стороны также готовы продолжать оказывать содействие продвижению процесса армяно-азербайджанской нормализации».

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Никол Пашинян и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев

«Переговоры в Алма-Ате представляют как уникальный формат общения двух министров без постороннего пригляда, а также как соскок с существующих форматов под эгидой России и Запада», — пишет ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. По его оценке, с помощью посредничества Казахстан стремится «повысить свою геополитическую капитализацию», причем не рискуя обострить отношения ни с Россией, ни с Западом. «Ведь и Москва, и Вашингтон с Брюсселем хотят мира (правда, желательно без участия стратегического оппонента, но это уже нюансы), — отмечает эксперт. — На свою территорию она конфликт не приводит, но укрепляет реноме делового партнера-прагматика, внушающего доверие. Спрос на «третью силу» в мире сегодня велик. И казахстанское руководство стремится дать на него свое предложение».

В день переговоров МИД Азербайджана опубликовал релиз, в котором обозначил название проекта мирного договора — «Двустороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений». «Обратите внимание на первое слово — «двухстороннее». Это должно подчеркивать, что Баку и Ереван собираются вести диалог друг с другом напрямую, без посредников в лице какой-либо третьей стороны, будь то Москва либо Брюссель/Вашингтон», — отмечает политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его оценке, Казахстан также не посредник, «Алма-Ата — всего лишь комфортная площадка для переговоров». «Впрочем, весьма символическая, именно в Алма-Ате (именно так до переименования называлась бывшая казахстанская столица) в декабре 1991 года была подписана Алма-Атинская декларация, зафиксировавшая прекращение действия договора 1922 года о создании СССР», — подчеркнул эксперт.

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Главы Азербайджана и Армении сходятся в том, что заключить мирный договор реально до конца 2024 года. Президент Ильхам Алиев заявил в апреле, что это возможно до того, как в Азербайджане пройдет международная конференция ООН по климату COP29, то есть до ноября. Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что согласен с этой идеей. «Для этого надо зафиксировать в мирном договоре все согласованные на переговорных площадках принципы, и эти принципы публичные», — сказал он (цитата по Armenia Today).

Никол Пашинян, говоря о мирном договоре с Азербайджаном, обозначил три принципа, на которых он может быть подписан.

  • Признание территориальной целостности друг друга: площадь Армении — 29,8 тыс. кв. км, площадь Азербайджана — 86,6 тыс. кв. км. Эти цифры, по словам армянского премьера, «взяты из последних энциклопедий Советского Союза».
  • Делимитация на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, которую подписали 11 бывших советских республик.
  • Разблокирование региональных коммуникаций — они должны быть открыты на основе суверенитета и действовать на основе взаимности и равенства.

МИД Азербайджана выдвинул пять принципов урегулирования.

  • Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости.
  • Отсутствие территориальных претензий друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем.
  • Воздержание от угроз безопасности друг друга.
  • Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений.
  • Открытие существующих коммуникаций и строительство новых, налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

В те же дни, как Алиев обозначил сроки договора, Баку и Ереван начали процесс делимитации границы: вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, которые занимаются этим вопросом, сообщили, что 23 апреля «экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности». Профильные комиссии двух стран согласовали делимитацию границы у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис-Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримлы, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Это значит, что по итогу Армения передаст Азербайджану четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР и с 1990-х годов находились под контролем Армении. В Алма-Ате «министры приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения».

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Фото:Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

К 6 мая на этом участке стороны установили 40 пограничных столбов. Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что «система гарантий безопасности Республики Армения не работает». «Пограничные столбы, которые устанавливаются в Тавушской области, являются столпами гарантий безопасности Республики Армения, и мы делаем все и будем делать все для укрепления и умножения этих столпов, этих гарантий», — подчеркнул армянский премьер.

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По оценке Сергея Маркедонова, сегодня у Баку и Еревана есть возможность ускорить подписание мирного договора — и у каждой стороны есть своя мотивация сделать это побыстрее. «Азербайджан хочет окончательно закрыть конфликтный гештальт, зафиксировать как минимум «Карабах наш», а как максимум «Карабах наш+», договорившись о выгодной демаркации-делимитации, а если повезет, то и о разблокировании транспортных коммуникаций, — пишет эксперт. — Армения в лице Пашиняна и Ко. также спешит, ибо кавалергарда-политика век не долог. Сегодня рейтинг не слишком плох, а завтра совсем не факт. В отличие от соседней страны в Армении наличествует конкурентная политика, и формула «мир ценой перманентных уступок» может приниматься далеко не всеми».

Переговоры прошли на фоне акций протеста в Армении. Они начались в середине апреля, когда жители Тавушской области выступили против принятой схемы делимитации: они блокировали несколько дорог, в том числе и межгосударственный маршрут Армения — Грузия. Лидером протеста стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Он возглавил начавшееся 4 мая в селе Киранц шествие гражданской инициативы «Тавуш во имя родины» — 9 мая его участники прибыли с шествием в Ереван и собрались на протестную акцию в центре города на площади Республики.

Протестующие требуют отказаться от передачи Азербайджану четырех сел в Тавушской области. По словам Галстаняна, шествие объединило представителей всех парламентских и внепарламентских сил. Архиепископ потребовал отставки Никола Пашиняна и анонсировал акции гражданского неповиновения в столице. Их участники перекрывали улицы Еревана. По данным Armenpress, 11 мая полиция задержала 35 протестующих.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Казахстан Алма-Ата Азербайджан Баку Армения Ереван Касым-Жомарт Токаев Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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