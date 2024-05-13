В Грузии назвали дату финального принятия закона об иноагентах

Ираклий Кобахидзе (Фото: Bernd Elmenthaler / IMAGO / Global Look Press)

На заседании 14 мая парламент Грузии примет закон об иноагентах в окончательном, третьем чтении, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, пишет Ambebi.

«Завтра парламент Грузии поступит в соответствии с рациональной волей большинства населения и примет в третьем чтении закон, который внесет важный вклад в прекращение так называемой поляризации, навязанной извне», — сказал он.

Кобахидзе также призвал протестующих против принятия проекта об иноагентах воздержаться от нарушения закона и поручил правоохранительным органам реагировать на любое проявление насилия со стороны участников протестов с максимальным терпением.

Комментируя видео, на котором полиция избивает протестующего, Кобахидзе заявил, что «даже эти инциденты соответствуют американским и европейским стандартам».

13 мая комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении так называемый законопроект об иностранных агентах. Рассмотрение законопроекта заняло одну минуту шесть секунд. Представителей оппозиционных партий на заседание не допустили. В случае принятия в третьем чтении на пленарном заседании 14 мая законопроект отправят на подпись президенту Саломе Зурабишвили.

Она заявляла, что наложит вето и вернет документ в парламент, на это у нее есть 14 дней. Затем депутаты рассмотрят вето президента и снова проголосуют по законопроекту.

Накануне вечером перед зданием парламента началась очередная акция протеста против законопроекта об иноагентах. К утру число задержанных достигло 20 человек, двое из них — граждане США, еще у одного гражданство России.