В Грузии назвали дату финального принятия закона об иноагентах
На заседании 14 мая парламент Грузии примет закон об иноагентах в окончательном, третьем чтении, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, пишет Ambebi.
«Завтра парламент Грузии поступит в соответствии с рациональной волей большинства населения и примет в третьем чтении закон, который внесет важный вклад в прекращение так называемой поляризации, навязанной извне», — сказал он.
Кобахидзе также призвал протестующих против принятия проекта об иноагентах воздержаться от нарушения закона и поручил правоохранительным органам реагировать на любое проявление насилия со стороны участников протестов с максимальным терпением.
Комментируя видео, на котором полиция избивает протестующего, Кобахидзе заявил, что «даже эти инциденты соответствуют американским и европейским стандартам».
13 мая комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении так называемый законопроект об иностранных агентах. Рассмотрение законопроекта заняло одну минуту шесть секунд. Представителей оппозиционных партий на заседание не допустили. В случае принятия в третьем чтении на пленарном заседании 14 мая законопроект отправят на подпись президенту Саломе Зурабишвили.
Она заявляла, что наложит вето и вернет документ в парламент, на это у нее есть 14 дней. Затем депутаты рассмотрят вето президента и снова проголосуют по законопроекту.
Накануне вечером перед зданием парламента началась очередная акция протеста против законопроекта об иноагентах. К утру число задержанных достигло 20 человек, двое из них — граждане США, еще у одного гражданство России.
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