Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Грузии

Протестующих против закона об иноагентах оттеснили от здания парламента Грузии, где пройдет рассмотрение инициативы в третьем чтении. На площади развернули водомет и спецназ, однако они не применялись

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

У здания парламента Грузии произошли столкновения протестующих против принятия закона об иноагентах и правоохранителей, сообщает Inter Press News.

Митингующие собрались у здания парламента вечером 12 мая, поскольку на 13 мая назначено рассмотрение законопроекта в третьем чтении. Как пишет Ambegi, протестующие взяли с собой все, что, по их оценкам, поможет им «оставаться в безопасности», в частности, противогазы.

Inter Press News передает, что протестующие подняли вверх руки в знак того, что акция носит мирный характер. Примерно в 5:30 по местному времени (4:30 мск) полиция развернула водометы. Позже на площади возле здания парламента появился спецназ, после этого протестующих оттеснили от ворот. «Sputnik Грузия» пишет, что участники акции отошли от заднего и бокового входов в парламент без столкновений, спецназ и водометы не задействовали.

До этого МВД Грузии призвало не блокировать вход в парламент для депутатов. «В противном случае полиция будет действовать в рамках полномочий, предусмотренных законом, и следить за тем, чтобы подъезды к парламенту были расчищены силами полиции», — говорится в публикации ведомства в X.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» внесла законопроект об иностранных агентах в парламент в апреле. Это уже вторая попытка: в 2023 году аналогичный документ отозвали из-за массовых протестов. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. Они полагают, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что он будет принят, несмотря на протесты. Вместе с тем, если президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит на документ вето, как обещала, в него могут внести изменения, отметил он.