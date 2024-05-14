Песков ответил на слова экс-депутата Деркача о подрыве «Северных потоков»
Механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Россией и Украиной нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова экс-депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, который в интервью БелТА заявил, что личности всех украинцев, участвовавших в подрыве, установлены.
«У нас нет никаких механизмов обмена информацией, да и вряд ли их можно представить», — сказал пресс-секретарь. Песков подчеркнул, что если эти данные могут заслуживать внимания, то на них «должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие».
Западные СМИ неоднократно сообщали об украинском следе в деле о подрыве «Северных потоков». В частности, Der Spiegel и ZDF в августе 2023 года со ссылкой на следствие сообщили, что трубопроводы взорвал украинский спецназ.
Военная разведка Украины отвергла причастность к взрывам.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Расследование вели Швеция и Дания, в чьих экономических зонах находились поврежденные участки, а также Германия.
В феврале 2024 года Дания и Швеция объявили об остановке расследования обстоятельств ЧП на «Северных потоках», отметив, что у них нет юрисдикции на продолжение следствия. Кремль назвал абсурдным решение прекратить расследование.
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