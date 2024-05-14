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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона попросил местных жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто в момент запуска сирен оказался на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие.

Над Белгородской областью сбили 25 снарядов Vampire
Политика
Фото:Global Look Press

Рано утром в Белгороде и Белгородском районе также объявляли ракетную опасность, сигнал продлился около получаса. Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к городу. По его словам, пострадала одна женщина. Минобороны позднее сообщило о перехвате 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над регионом.

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам.

В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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