В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Глава региона попросил местных жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто в момент запуска сирен оказался на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие.
Рано утром в Белгороде и Белгородском районе также объявляли ракетную опасность, сигнал продлился около получаса. Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к городу. По его словам, пострадала одна женщина. Минобороны позднее сообщило о перехвате 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над регионом.
Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам.
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