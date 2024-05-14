Абитуриентам оставят право пересдавать один из ЕГЭ

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Выпускники российских школ смогут пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов не только в этом, но и в следующих годах. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подтвердил, что пересдача ЕГЭ не единоразовая акция. «Это уже поручение президента, это право появилось, и в юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют [права]», — сказал Музаев.

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Экзамены пройдут: 23 мая — по географии, литературе и химии;

28 мая — по русскому языку;

31 мая — по математике базового и профильного уровней;

4 июня — по обществознанию и физике;

7 и 8 июня — одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

11 июня — по биологии, истории и письменной части экзамена по иностранным языкам. Пересдачи состоятся: 4 июля — по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и письменной части экзамена по иностранным языкам;

5 июля — по биологии, географии, математике (базового и профильного уровней), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.

В конце февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил дать абитуриентам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.

В марте в Рособрнадзоре сообщили, что возможность заново сдать экзамен для поступления в вуз появится у школьников в текущем году. 30 марта Путин утвердил перечень поручений по реализации послания, включая новые правила пересдачи.