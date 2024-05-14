ТАСС сообщил об угрозе уголовного дела против Андрея Макаревича

Против музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом иноагентом) могут возбудить уголовное дело по ст. 330.1. УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах), об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам представителя правоохранительных органов, лидера «Машины времени» планируют проверить на экстремизм после его разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Макаревич был внесен Минюстом в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом стало интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности), объясняло ведомство. В июле прошлого года на музыканта составили протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — нарушение требований к иностранным агентам. Суд оштрафовал его на 35 тыс. руб. за отсутствие плашки об иноагентстве. Накануне суд вновь выписал лидеру «Машины времени» штраф в 30 тыс. руб. по этой же причине.

«Он маркирует все свои публикации. Может быть, пропустил какую-то одну», — говорил пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.

После начала военных действий на Украине Макаревич уехал в Израиль.