 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Захарова осудила слова Макаревича и Пугачевой после теракта в «Крокусе»

Захарова: заявления Макаревича и Пугачевой после теракта близки к предательству
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Высказывания певицы Аллы Пугачевой и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом), сделанные после теракта в «Крокус Сити Холле», «страшно и дико» слышать, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Пугачева ранее опубликовала пост, в котором написала: «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. — РБК), Аминь».

Макаревич также сделал заявление в связи с терактом. «Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в Сети — как это Макаревич не прокомментировал события в «Крокусе»? Не сочувствует! Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо. Во-вторых — конечно, сочувствую», — написал певец на своей странице в Facebook (также принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Захарова отметила, что эти заявления «похуже» лицемерия и близки к предательству.

«Страшно и дико слышать, что «скорбеть надо молча» от людей искусства. <...> Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что «скорбеть надо молча», — написала представитель МИДа.

«Им же верили миллионы! Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим», — добавила она.

Пугачева после теракта заявила о скорби «в душе, а не в Instagram»
Общество
Алла Пугачева

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Четверо вооруженных людей открыли стрельбу по посетителям концертного зала и подожгли помещение.

В результате теракта погибли более 140 человек, пострадали свыше 180.

Теги
Персоны
«Крокус Сити Холл» Андрей Макаревич Алла Пугачева Мария Захарова МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
Андрей Макаревич фото

Андрей Макаревич

музыкант, писатель, художник
11 декабря 1953 года
Материалы по теме
Песков прокомментировал обращение о признании Пугачевой иноагентом
Политика
Пугачева после теракта заявила о скорби «в душе, а не в Instagram»
Общество
Алла Пугачева извинилась перед Манижей после поста о теракте в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Опрос выявил рост числа нерелигиозных американцев за десять лет Общество, 03:10
Украина заявила о полном разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области Политика, 02:57
Восемь неочевидных мест для путешествий по России РБК и Газпром нефть, 02:54
WP узнала об одобрении США поставки Израилю тысяч бомб и 25 истребителей Политика, 02:30
Власти Узбекистана решили усилить меры по предотвращению терактов Политика, 02:11
Захарова осудила слова Макаревича и Пугачевой после теракта в «Крокусе» Политика, 01:49
Киев назвал Булгакова и Глинку символами «российской имперской политики» Политика, 01:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Глава банд Гаити заявил о готовности к переговорам о будущем страны Политика, 01:09
Кадыров рассказал об отражении атаки диверсантов в Белгородской области Политика, 00:51
Мать подозреваемого в атаке на «Крокус Сити Холл» принесла извинения Общество, 00:33
Зеленский спрогнозировал отступление Украины без американской помощи Политика, 00:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:11
Доходы Зеленского и его семьи выросли втрое Политика, 00:09
Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении Финансы, 00:00