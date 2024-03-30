Захарова: заявления Макаревича и Пугачевой после теракта близки к предательству

Захарова осудила слова Макаревича и Пугачевой после теракта в «Крокусе»

Высказывания певицы Аллы Пугачевой и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом), сделанные после теракта в «Крокус Сити Холле», «страшно и дико» слышать, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Пугачева ранее опубликовала пост, в котором написала: «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. — РБК), Аминь».

Макаревич также сделал заявление в связи с терактом. «Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в Сети — как это Макаревич не прокомментировал события в «Крокусе»? Не сочувствует! Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо. Во-вторых — конечно, сочувствую», — написал певец на своей странице в Facebook (также принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Захарова отметила, что эти заявления «похуже» лицемерия и близки к предательству.

«Страшно и дико слышать, что «скорбеть надо молча» от людей искусства. <...> Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что «скорбеть надо молча», — написала представитель МИДа.

«Им же верили миллионы! Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим», — добавила она.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Четверо вооруженных людей открыли стрельбу по посетителям концертного зала и подожгли помещение.

В результате теракта погибли более 140 человек, пострадали свыше 180.