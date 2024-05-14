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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о запуске в Белгороде и окрестностях сирены ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

После объявления ракетной опасности в Белгороде прогремело множество взрывов, передает ТАСС.

Спустя 28 минут глава региона рассказал, что ракетную опасность отменили.

В Белгороде и окрестностях пятый раз за сутки объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

В полночь 14 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле украинскими военными села Новая Таволжанка. Местные жители не пострадали, но были повреждены шесть частных жилых домовладения, один автомобиль и линия электропередачи. Без света на время остались жители одной из улиц села, рассказал Гладков.

Накануне, 13 мая, в Белгородской области силы ПВО сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. В тот же день в регионе уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, две противорадиолокационные ракеты и один беспилотник.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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