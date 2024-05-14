В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
После объявления ракетной опасности в Белгороде прогремело множество взрывов, передает ТАСС.
Спустя 28 минут глава региона рассказал, что ракетную опасность отменили.
В полночь 14 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле украинскими военными села Новая Таволжанка. Местные жители не пострадали, но были повреждены шесть частных жилых домовладения, один автомобиль и линия электропередачи. Без света на время остались жители одной из улиц села, рассказал Гладков.
Накануне, 13 мая, в Белгородской области силы ПВО сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. В тот же день в регионе уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, две противорадиолокационные ракеты и один беспилотник.
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