В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о запуске в Белгороде и окрестностях сирены ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

После объявления ракетной опасности в Белгороде прогремело множество взрывов, передает ТАСС.

Спустя 28 минут глава региона рассказал, что ракетную опасность отменили.

В полночь 14 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле украинскими военными села Новая Таволжанка. Местные жители не пострадали, но были повреждены шесть частных жилых домовладения, один автомобиль и линия электропередачи. Без света на время остались жители одной из улиц села, рассказал Гладков.

Накануне, 13 мая, в Белгородской области силы ПВО сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. В тот же день в регионе уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, две противорадиолокационные ракеты и один беспилотник.