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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы», — написал Гладков.

Кроме того, был поврежден один автомобиль и линия электропередачи, добавил глава региона. По его словам, жители одной из улиц в селе временно остались без света.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В прошлый раз Новая Таволжанка подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны Украины в воскресенье, 12 мая. Как рассказал Гладков, пострадавших среди местных жителей не было, однако в результате прилета снаряда были пробита кровля и внутренние стены одного частного жилого домовладения.

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

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Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ обстрел Новая Таволжанка
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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