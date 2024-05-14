ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы», — написал Гладков.

Кроме того, был поврежден один автомобиль и линия электропередачи, добавил глава региона. По его словам, жители одной из улиц в селе временно остались без света.

В прошлый раз Новая Таволжанка подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны Украины в воскресенье, 12 мая. Как рассказал Гладков, пострадавших среди местных жителей не было, однако в результате прилета снаряда были пробита кровля и внутренние стены одного частного жилого домовладения.