Гладков объявил о режиме ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и окрестностях пятый раз за сутки объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Спустя шесть минут ее отменили.

Режим ракетной опасности объявляют в Белгороде и окрестностях уже в пятый раз за сутки 13 мая. До этого сирену включали около часа ночи, потом в 03:40, 11:00 и 16:55.

Около 19:00 ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области.

13 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. В тот же день Минобороны России доложило, что в регионе уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, две противорадиолокационные ракеты и один беспилотник.