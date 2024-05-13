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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях пятый раз за сутки объявили ракетную опасность

Гладков объявил о режиме ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Спустя шесть минут ее отменили.

Режим ракетной опасности объявляют в Белгороде и окрестностях уже в пятый раз за сутки 13 мая. До этого сирену включали около часа ночи, потом в 03:40, 11:00 и 16:55.

Около 19:00 ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

13 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. В тот же день Минобороны России доложило, что в регионе уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, две противорадиолокационные ракеты и один беспилотник.

В Белгороде и окрестностях пятый раз за сутки объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях пятый раз за сутки объявили ракетную опасность

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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