В Белгороде и окрестностях пятый раз за сутки объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Спустя шесть минут ее отменили.
Режим ракетной опасности объявляют в Белгороде и окрестностях уже в пятый раз за сутки 13 мая. До этого сирену включали около часа ночи, потом в 03:40, 11:00 и 16:55.
Около 19:00 ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области.
13 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. В тот же день Минобороны России доложило, что в регионе уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, две противорадиолокационные ракеты и один беспилотник.
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