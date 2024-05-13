Минобороны сообщило об уничтожении шести бомб над Белгородской областью

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Около 19:30 по мск дежурные средства ПВО уничтожили шесть управляемых авиационных бомб ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

Кроме того, над регионом были уничтожены два реактивных снаряда и один беспилотник, добавили в ведомстве.

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