Вильфанд сообщил, что большая часть России до сих пор покрыта снегом

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Снежный покров сохраняется на 55–60% территории России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наша страна все-таки северная, и на Северо-Западном федеральном округе, то есть на европейской России почти везде снег лежит. И в северной половине Западной Сибири, в Красноярском крае, Якутии, на севере Хабаровского края, больше половины территории России», — сказал он.

Вильфанд отметил, что на севере европейской части снег очень высокий. «Он там 40 см и 50, в Якутии и то меньше <...> Но в принципе нынешний май очень холодный, поэтому небольшое запаздывание схода снежного покрова», — отметил синоптик.

В начале мая в Москве зафиксировали заморозки, в городе шел мокрый снег. Вильфанд объяснил это тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями. В Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях из-за заморозков пострадали сельскохозяйственные культуры, в регионах ввели режим ЧС в сельском хозяйстве.

По словам главы Гидрометцентра, первая декада мая в европейской части России станет самой холодной за всю историю наблюдений. Повышение температуры до 15–18 °C синоптики пообещали после 15 мая. Однако Вильфанд сообщил, что 13, 14 и 15 мая температура будет ниже нормы на 5–7 °C.