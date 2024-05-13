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Вильфанд сообщил, что большая часть России до сих пор покрыта снегом

Синоптик Вильфанд: снег сохраняется на 60% территории России
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Снежный покров сохраняется на 55–60% территории России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наша страна все-таки северная, и на Северо-Западном федеральном округе, то есть на европейской России почти везде снег лежит. И в северной половине Западной Сибири, в Красноярском крае, Якутии, на севере Хабаровского края, больше половины территории России», — сказал он.

Вильфанд отметил, что на севере европейской части снег очень высокий. «Он там 40 см и 50, в Якутии и то меньше <...> Но в принципе нынешний май очень холодный, поэтому небольшое запаздывание схода снежного покрова», — отметил синоптик.

Вильфанд рассказал, сколько будет идти снег в Москве
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале мая в Москве зафиксировали заморозки, в городе шел мокрый снег. Вильфанд объяснил это тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями. В Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях из-за заморозков пострадали сельскохозяйственные культуры, в регионах ввели режим ЧС в сельском хозяйстве.

По словам главы Гидрометцентра, первая декада мая в европейской части России станет самой холодной за всю историю наблюдений. Повышение температуры до 15–18 °C синоптики пообещали после 15 мая. Однако Вильфанд сообщил, что 13, 14 и 15 мая температура будет ниже нормы на 5–7 °C.

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Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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