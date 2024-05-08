Вильфанд: снег в Москве будет идти всю ночь, до утра 9 мая

Вильфанд рассказал, сколько будет идти снег в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Снег, который вновь пошел в Москве, будет идти в столице до утра 9 мая, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью будет идти слабый либо умеренный снег, выпадет максимум 3–4 мм, добавил синоптик.

Он объяснил, что к западу от Москвы наблюдается хорошо выраженный циклон, к востоку от Белоруссии — антициклон, а в районе Урала — центр циклона. «И между ними происходит закачка, простыми словами, холодных воздушных масс из Арктики, из Баренцева моря, Карского моря, из приполярных регионов», — уточнил Вильфанд.

Что касается температуры, то ночью в Московской области и в спальных районах Москвы будет минус 1–6 градусов, в центре столицы — от 0 до плюс 2 градусов. Максимальная температура днем — 3–5 градусов, рассказал синоптик.

«Осадки преимущественно в виде снега. Завтра утром уже интенсивность будет уменьшаться, ну такой вот мокрый снежок, совсем не такой интерактивный. И тоже очень холодный день», — добавил он.

Снег в Москве идет уже второй день. 7 мая жители столицы и Подмосковья наблюдали его с утра. Кроме того, температура воздуха заметно снизилась.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что холода сохранятся в Москве вплоть до 9 мая. Кроме того, в ближайшие дни и во время вторых майских праздников в городе может идти снег с дождем, предупредил он.

В Москве вновь установится теплая погода в середине мая, уточнила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Погоду в Москве в последние десять дней она охарактеризовала как «головокружительный вираж». Так, температуры конца апреля соответствовали норме начала июня, а в мае вернулись к апрельским показателям, рассказала синоптик.