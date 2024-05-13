В Раде увидели дефицит бетонных укреплений и минных полей под Харьковом

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Под Харьковом нет бетонных укреплений и минных полей, заявил в телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне новостей о продвижении российской армии в этом районе.

«На нас идет наступление. Это прямая обязанность министра обороны», — написал Гончаренко.

«Не смогли покопать лопатой и экскаватором, чтобы не потерять город. Это жесть. Что будет дальше?», — задал депутат риторический вопрос.

По его словам, происходящее под Харьковом выглядит как абсолютная деградация государственных институтов. Российские военные подвезут ствольную артиллерию и будут «бить по Харькову», уверен Гончаренко.

Вести бои «лучше без героизма, а с бетоном», подчеркнул он.

В мае 2024 года Минобороны России сообщило о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в приграничных районах Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в регионе идут жестокие оборонительные бои.

13 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что обстановка на харьковском направлении динамично меняется, ведутся бои за контроль над приграничным Волчанском. В Генштабе также отметили «тактический успех» российских военных. По данным Le Monde, украинская армия не подготовила Волчанск к обороне, подразделения ВСУ в этом районе не могут остановить наступление российских войск.