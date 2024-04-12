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В Петербурге пешеходов сбил «умный» трамвай с искусственным интеллектом

Горэлектротранс Петербурга: пешеходов сбил «умный» трамвай «Довлатов»
Трамвай «Довлатов», сбивший сегодня пешеходов в Петербурге, поставили в ноябре, он оснащен системами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности. У него отказали тормоза

В Петербурге пешеходов сбил «умный» трамвай с искусственным интеллектом
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Трамвай, который сбил трех пешеходов в Петербурге, — это «умный» ретротрамвай «Довлатов», сообщили РБК в пресс-службе Горэлектротранса.

Ретротрамвай «Довлатов» поставили Петербургу в ноябре. Губернатор Александр Беглов тогда пояснил, что «Довлатов» — «умный» трамвай, оснащенный самыми современными системами с элементами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности». Власти отмечали, что в его основе лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Они включают систему контроля за состоянием водителя: трамвай должен остановиться, если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет. Трамвай изготовили на заводе «Уралтрансмаш» госкорпорации «Ростех». До этого Петербургу передали аналогичный «умный» ретротрамвай «Достоевский».

ДТП с «Довлатовым» произошло 12 апреля на улице Наличная у Новосмоленской набережной. Трамвай сбил трех пешеходов: женщину и двух мужчин. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу, пострадавших мужчин в состоянии средней тяжести — в Елизаветинскую.

Рейс выполнялся без пассажиров, проводилась обкатка, рассказали РБК в Горэлектротрансе. В ГУ МВД сообщили, что, со слов водителя, у транспортного средства отказали тормоза.

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Юлия Волкова Юлия Волкова
новости Санкт-Петербург трамвай искуственный интеллект Довлатов
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