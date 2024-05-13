Власти Харьковской области опровергли отъезд начальника ОВА из Харькова

Начальник областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов не покидал Харькова на фоне продвижения российских войск, заявил первый заместитель главы администрации Роман Семенуха в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Руководство Харьковской областной военной администрации находится в Харькове, выполняет задачи, поставленные политическим руководством страны и генштабом Вооруженных сил», — отметил Семенуха. В комментариях к публикации он уточнил, что администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых украинскими военных, на что были потрачены «сотни миллионов гривен».

По его словам, источники, которые «сознательно или неосознанно распространяют дезинформацию» об отъезде Синегубова из Харькова, работают на пользу другой стороны конфликта.

В частности, о том, что глава Харьковской ОВА покинул город, сообщили украинские телеграм-каналы, посвященные жизни Харькова.

На фоне сообщений об отъезде Синегубов записал видео на северной границе Харьковской области, отметив, что за несколько дней власти эвакуировали почти 6 тыс. жителей Волчанской городской общины и ряда населенных пунктов Харьковского района.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил о российском наступлении в Харьковской области. В приграничных районах региона на этом фоне началась эвакуация. 12 мая украинский лидер рассказал, что часть сел вблизи российской границы, ранее находившихся в серой зоне, оказалась в зоне боевых действий. Как тяжелую охарактеризовал ситуацию в Харьковской области и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

За 11 и 12 мая, согласно данным Минобороны, российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов в Харьковской области у границ с Белгородской: это Плетеневка, Борисовка, Огурцово, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Ранее в мае Минобороны отчиталось о взятии под контроль Котляровки и Кисловки.