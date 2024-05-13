 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Харьковской области опровергли отъезд начальника ОВА из Харькова

Замглавы Харьковской ОВА опроверг отъезд главы администрации из Харькова
Сюжет
Военная операция на Украине

Начальник областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов не покидал Харькова на фоне продвижения российских войск, заявил первый заместитель главы администрации Роман Семенуха в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Руководство Харьковской областной военной администрации находится в Харькове, выполняет задачи, поставленные политическим руководством страны и генштабом Вооруженных сил», — отметил Семенуха. В комментариях к публикации он уточнил, что администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых украинскими военных, на что были потрачены «сотни миллионов гривен».

По его словам, источники, которые «сознательно или неосознанно распространяют дезинформацию» об отъезде Синегубова из Харькова, работают на пользу другой стороны конфликта.

В частности, о том, что глава Харьковской ОВА покинул город, сообщили украинские телеграм-каналы, посвященные жизни Харькова.

На фоне сообщений об отъезде Синегубов записал видео на северной границе Харьковской области, отметив, что за несколько дней власти эвакуировали почти 6 тыс. жителей Волчанской городской общины и ряда населенных пунктов Харьковского района.

Лондон признал ситуацию в Харьковской области опасной для Киева
Политика
Дэвид Кэмерон

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил о российском наступлении в Харьковской области. В приграничных районах региона на этом фоне началась эвакуация. 12 мая украинский лидер рассказал, что часть сел вблизи российской границы, ранее находившихся в серой зоне, оказалась в зоне боевых действий. Как тяжелую охарактеризовал ситуацию в Харьковской области и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

За 11 и 12 мая, согласно данным Минобороны, российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов в Харьковской области у границ с Белгородской: это Плетеневка, Борисовка, Огурцово, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Ранее в мае Минобороны отчиталось о взятии под контроль Котляровки и Кисловки.

Теги
Украина Харьков Харьковская область
Материалы по теме
Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ в Харьковской области
Политика
Минобороны сообщило о продвижении войск в Харьковской области
Политика
Полиция Украины доложила об эвакуации из Харьковской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 01:03
Под обломками в Белгороде нашли тело тринадцатого погибшего Политика, 00:53
Власти Харьковской области опровергли отъезд начальника ОВА из Харькова Политика, 00:51
Зарубин опубликовал последнее заявление Шойгу перед отставкой Политика, 00:33
В трех областях России объявили опасность атаки беспилотников Политика, 00:23
Европа поставила в игнор. Кто из игроков КХЛ выступит на чемпионате мира Спорт, 00:01
«Яндекс» расширил зону доставки роботами в Москве Бизнес, 00:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Динамо» вырвалось в лидеры на финише. Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
Умер академик РАН и филолог Юрий Апресян Общество, 12 мая, 23:59
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное Политика, 12 мая, 23:54
В пострадавшем от обстрела районе Белгорода приостановят работу ТЦ Политика, 12 мая, 23:31
В Германии назвали опасной идею сбивать российские ракеты силами НАТО Политика, 12 мая, 23:04
Песков рассказал о судьбе Герасимова после отставки Шойгу Политика, 12 мая, 23:02
Зеленский заявил о тяжелой ситуации на окраинах Волчанска Политика, 12 мая, 22:44