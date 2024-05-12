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Военная операция на Украине ,  
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Лондон признал ситуацию в Харьковской области опасной для Киева

Глава МИД Британии назвал чрезвычайно опасной ситуацию в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Кэмерон отметил, что было бы лучше, если бы Украина раньше получила помощь от Запада, и призвал сделать все для поддержки Киева. Зеленский ранее отметил, что в Харьковской области часть сел оказалась в зоне боевых действий
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон (Фото: Benjamin Cremel / Reuters)

Ситуация в Харьковской области Украины, где идет российское наступление, «чрезвычайно опасна», заявил Sky News глава британского МИДа Дэвид Кэмерон.

Он также заявил, что, если бы западная помощь пришла на Украину раньше, «было бы лучше». «Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам», — сказал он.

Обстановку в Харьковской области также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. В интервью CBS News он заявил об уверенности, что Украина может эффективно удерживать линию [фронта] на востоке» страны. Он признал, что задержка западной помощи «дорого обошлась» Киеву, однако и Вашингтон, и Брюссель делают все возможное, чтобы ускорить доставку помощи.

США более полугода не могли согласовать помощь Украине и сделали это только в апреле. После этого был выделен первый пакет помощи на $1 млрд.

Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил о российском наступлении в Харьковской области. В приграничных районах региона на этом фоне началась эвакуация. 12 мая он рассказал, что часть сел вблизи российской границы, ранее находившихся в серой зоне, оказалась в зоне боевых действий. Как тяжелую охарактеризовал ситуацию в Харьковской области и главком ВСУ Александр Сырский.

Также они называли непростой ситуацию на направлениях боевых действий в Донбассе — краматорском, лиманском, покровском и др.

11 и 12 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль в Харьковской области девяти населенных пунктов у границ с Белгородской: это Плетеневка, Борисовка, Огурцово, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Ранее в мае были взяты под контроль Котляровка и Кисловка.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дэвид Кэмерон Великобритания Украина Харьковская область
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