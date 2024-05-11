Пушилин заявил о необходимости контроля над четырьмя городами на Украине

Россия должна установить контроль над Харьковом, Одессой, Днепропетровском, Сумами и другими городами из-за «национальности, мироощущения и наследия», считает глава ДНР

Денис Пушилин (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Харьков, Одесса, Днепропетровск, Сумы и ряд других городов должны перейти под контроль России, заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Исторические русские города должны быть освобождены, потому что там живут наши люди даже с учетом того, что некоторые из них введены в заблуждение», — сказал он, уточнив, что речь идет в первую очередь про Харьков, Одессу, Днепропетровск и Сумы.

По словам Пушилина, эти населенные пункты связывают с Россией «национальность, мироощущение и наследие», поэтому «они не перестали быть русскими». «Мы в 2014 году брали на себя ответственность в том числе и за гораздо более широкие пространства», — добавил он.

Харьков и Сумы расположены на северо-востоке Украины. Являются административными центрами Харьковской и Сумской областей. В Харькове в 2023 году проживали 1,1 млн человек, в Сумах годом ранее — 256,5 тыс. Одесса — административный центр Одесской области, город расположен на юго-западе Украины. В начале 2022 года численность населения превышала 1 млн человек. Днепропетровск (украинское название — Днепр) — город на юге Украины с населением около 1 млн человек (по состоянию на 2023 год). Является административным центром Днепропетровской области.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Одессу «русским городом» и допустил, что она может стать как «яблоком раздора», так и «символом разрешения конфликтов».

После начала военной операции на Украине в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по результатам проведенных там референдумов. Киев и Запад не признали результатов голосования и считают произошедшее аннексией.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на реализации «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет в том числе о контроле Киева над Крымом, который вошел в состав России в 2014 году также по итогам референдума. Москва отвергает этот сценарий и называет среди условий для переговоров признание Украиной «реалий на земле».