СК изучит вопрос о награждении тех, кто спасал людей из тонущего автобуса

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Следственный комитет России изучит вопрос о награждении людей, помогавших в спасении пассажиров упавшего в реку в Петербурге автобуса. Распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК в телеграм-канале.

По данным ведомства, на помощь пассажирам пришли минимум четыре очевидца. В частности, капитан прогулочного судна Ян Карасев перевез нескольких упавших в воду людей.

По данным СК, в спасении участвовали также Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Мужчины прыгнули в воду за пассажирами автобуса, рискуя собственной жизнью, подчеркнули в пресс-службе. Ранее о награждении троих уроженцев Дагестана заявил глава республики Сергей Меликов.





Автобус упал в реку Мойку в центре Петербурга 10 мая. Погибли семь человек, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Полиция завела дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителя задержали, он проходит по делу подозреваемым. По данным «Фонтанки», мужчина заявил, что у автобуса не сработали тормоза.

СК также завел одно дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.