США заявили об отражении ударов хуситов по кораблям в Аденском заливе

США заявили об отражении ударов хуситов по кораблям в Аденском заливе

Американские корабли не пострадали при атаке йеменских хуситов в Аденском заливе, запущенную группировкой баллистическую ракету сбили. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети X (ранее Twitter).

«Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown, идущее под флагом США, с 18 американскими и четырьмя греческими членами экипажа. Ни США, ни коммерческие суда не сообщили о травмах или повреждениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, военные уничтожили четыре дрона, которые хуситы запустили по американскому эсминцу. БПЛА и ракета представляли непосредственную угрозу для кораблей США и других торговых судов в регионе, добавили в CENTCOM.

24 апреля йеменские хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» заявили, что обстреляли противокорабельными ракетами американский коммерческий корабль Maersk Yorktown. Кроме того, группировка запустила дроны по американскому эсминцу и израильскому торговому кораблю Msc Veracruz.

Удары по кораблям США, Великобритании и судам, якобы связанным с Израилем, хуситы наносят с осени 2023 года. Движение называет подобные атаки ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа. С начала 2024 года удары по объектам хуситов в Йемене наносят Великобритания и США. По словам американского президента Джо Байдена, таким образом страны ответили на «безрассудные нападения» группировки на суда в Красном море, заявил президент США Джо Байден.