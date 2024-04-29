США сбили пять «угрожающих» беспилотников над Красным морем

CENTCOM: США сбили пять дронов в небе над Красным морем

Силы США успешно сбили пять беспилотников в небе над Красным морем, сообщила пресс-служба Центрального командования Соединенных Штатов (CENTCOM) в соцсети X (Twitter).

«Было установлено, что беспилотники представляют непосредственную угрозу для США, коалиции и торговых судов в регионе», — уточнили в пресс-службе. В CENTCOM пояснили, что уничтожение дронов необходимо для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для торговых судов США и коалиции.

С осени 2023 года, после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, йеменские хуситы наносят удары по судам США, Великобритании и других стран. Движение хуситов называет подобные атаки ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа. С начала 2024 года удары по объектам хуситов в Йемене наносят Великобритания и США. По словам американского президента Джо Байдена, таким образом страны ответили на «безрассудные нападения» группировки на суда в Красном море, заявил президент США Джо Байден.

В середине апреля, 24 числа, хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» заявили, что обстреляли противокорабельными ракетами американский коммерческий корабль Maersk Yorktown. Кроме того, группировка запустила дроны по американскому эсминцу и израильскому торговому кораблю Msc Veracruz.

Спустя день CENTCOM сообщило, что американские корабли не пострадали при атаке йеменских хуситов в Аденском заливе, а запущенную ими баллистическую ракету сбили.