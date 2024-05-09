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Военная операция на Украине ,  
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Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Аппараты уничтожили в период с 20:30 до 21:40 мск. Подробностей ведомство не привело.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

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В течение дня 9 мая средства ПВО сбили несколько беспилотников над Белгородской областью. Два дрона уничтожили около 09:40, еще столько же — примерно в 10:40, четыре — около 15:00, еще три — в 15:30.

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники дроны ПВО
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