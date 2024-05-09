Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Аппараты уничтожили в период с 20:30 до 21:40 мск. Подробностей ведомство не привело.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
В течение дня 9 мая средства ПВО сбили несколько беспилотников над Белгородской областью. Два дрона уничтожили около 09:40, еще столько же — примерно в 10:40, четыре — около 15:00, еще три — в 15:30.
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