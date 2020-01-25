Захарова ответила на обвинения Украины в «краже» Россией чужой истории

Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в «преступное переписывание истории», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

Так Захарова прокомментировала слова заместителя главы МИД Украины Василия Боднара. В своей статье, опубликованной в издании «Зеркало недели», он отметил, что Россия «приписывает себе чужие победы и перекладывает на других собственную ответственность за преступления». По мнению Боднара, Москва пытается подорвать европейское евроатлантическое единство. А Варшава и Киев, ставшие объектами пропагандистских атак со стороны России, должны держаться вместе.

Боднар также обвинил Россию в «краже» чужой истории, в частности, «истории Украины — Руси». На этот счет Мария Захарова в Facebook предложила «уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи». Она также предложила украинскому МИДу в следующий раз использовать для «данного мифологизма» названия Укрусь или Русукра.

Очередной конфликт между Москвой и Варшавой по поводу трактовки истории возник после того, как президент России Владимир Путин назвал работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского «антисемитской свиньей». Затем польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что считает СССР и нацистскую Германию двумя странами, начавшими Вторую мировую войну.