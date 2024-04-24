Глава МИД Венгрии поддержал мирный план Китая по Украине

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Венгрия поддерживает выдвинутый в феврале 2023 года план Китая по урегулированию конфликта на Украине, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) после встречи с главой МИД КНР Ван И.

Встреча длилась более трех часов, они обсудили в вопросы двустороннего экономического сотрудничества, а также международные проблемы, включая ситуацию на Украине, рассказал глава венгерского МИДа.

«Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Будапешт и Пекин будут предпринимать совместные действия для того, чтобы на повестке дня международных организаций стоял вопрос об обеспечении мира. «В первую очередь для того, чтобы международные организации не были политизированными, чтобы не происходило деление мира на блоки», — сказал он.

Сийярто также призвал выступающих за мирное урегулирование конфликта на Украине говорить громче в связи с тем, что голоса сторонников военных действий «остаются чрезвычайно громкими».

24 февраля 2023 года Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов, призывающих уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия и возобновить переговоры, а также отказаться от санкций.

Венгрия и тогда поддержала мирный план Китая и предложила дать площадку для переговоров России и Украины. В Москве план Китая приветствовали. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.