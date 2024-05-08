Песков допустил переговоры Путина с Лукашенко на саммите ЕАЭС

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин может отдельно пообщаться с белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Кремле. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

До начала саммита президенты коротко переговорили на ходу. В ответ на вопрос, возможна ли полноценная двусторонняя беседа политиков, Песков сказал: «Общение на полях встречи [ЕАЭС] нельзя исключать».

В Москве проходит юбилейный саммит Евразийского экономического союза, приуроченный к десятилетию объединения. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. В заседании Высшего евразийского экономического совета также примут участие лидеры Узбекистана и Кубы, которые являются странами — наблюдателями при объединении.

Планировалось, что на заседании обсудят начало переговоров с Монголией о заключении страной временного торгового соглашения с государствами — членами ЕАЭС, а также вопросы подписания протокола об электронном обмене информацией между странами объединения и Вьетнамом для электронной системы сертификации товаров.