Песков допустил переговоры Путина с Лукашенко на саммите ЕАЭС
Президент России Владимир Путин может отдельно пообщаться с белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Кремле. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
До начала саммита президенты коротко переговорили на ходу. В ответ на вопрос, возможна ли полноценная двусторонняя беседа политиков, Песков сказал: «Общение на полях встречи [ЕАЭС] нельзя исключать».
В Москве проходит юбилейный саммит Евразийского экономического союза, приуроченный к десятилетию объединения. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. В заседании Высшего евразийского экономического совета также примут участие лидеры Узбекистана и Кубы, которые являются странами — наблюдателями при объединении.
Планировалось, что на заседании обсудят начало переговоров с Монголией о заключении страной временного торгового соглашения с государствами — членами ЕАЭС, а также вопросы подписания протокола об электронном обмене информацией между странами объединения и Вьетнамом для электронной системы сертификации товаров.
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