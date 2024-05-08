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Война санкций ,  
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Путин заявил об эффективности ЕАЭС перед лицом санкций

Владимир Путин заявил об эффективности ЕАЭС перед лицом санкций
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Война санкций
Владимир Путин (в центре) выступает на&nbsp;заседании&nbsp;Высшего евразийского экономического совета
Владимир Путин (в центре) выступает на заседании Высшего евразийского экономического совета (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продемонстрировал устойчивость перед лицом новых вызовов, таких как санкции западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Высшего евразийского экономического совета.

«Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли», — сказал Путин.

По его словам, адаптироваться к изменениям помогли совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей. Кроме того, страны — участницы объединения продолжают работать для продвижения промышленной кооперации, импортозамещения и укрепления технологического суверенитета.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В частности, в 2023 году заработал механизм бюджетного финансирования наукоемких проектов предприятий из стран ЕАЭС, напомнил президент. Государства объединения также смогли обеспечить «высокую степень свободы перемещения товаров», ликвидировав многие административные барьеры, сказал Путин.

В Москве проходит юбилейный саммит Евразийского экономического союза, приуроченный к десятилетию объединения. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В заседании Высшего евразийского экономического совета также принимают участие лидеры Узбекистана и Кубы, которые являются странами — наблюдателями при объединении.

На заседании Высшего евразийского экономического совета в мае 2023 года российский президент также заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС идет «весьма успешно». «Естественно, Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами — членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга», — отметил он.

Главным бенефициаром сотрудничества он назвал Армению: там самый высокий процент роста экономики. «В прошлом году было 12,6[%], если я не ошибаюсь, в текущем году — 12,1[%]», — уточнил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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