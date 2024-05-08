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Политика ,  
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Кремль оценил последствия приостановки Арменией участия в ЕАЭС

Песков об Армении в ЕАЭС: интеграция обеспечивает странам опережающее развитие
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Интеграция, которую развивают страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечивает опережающее развитие, а потому продолжать ее — в их интересах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие странам-участницам. И страны-участницы это знают. И наверняка в темпах роста ВВП стран в ежегодных доля вот этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна», — оценил он возможность приостановки Арменией участия в организации (цитата по «РИА Новости»).

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В феврале армянский премьер Никол Пашинян объявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, ОДКБ не выполняла своих обязательств по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации. Песков подчеркнул, что Кремль готов к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года отметил стабильный рост экономики во всех странах — членах ЕАЭС. По данным Евразийской экономической комиссии, за год промышленное производство в странах объединения выросло в среднем на 3,7%, а ВВП — на 3,8%. ВВП Армении за тот же период вырос на 8,7%.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

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Теги
Армения Дмитрий Песков ЕАЭС
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