Кремль оценил последствия приостановки Арменией участия в ЕАЭС

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Интеграция, которую развивают страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечивает опережающее развитие, а потому продолжать ее — в их интересах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие странам-участницам. И страны-участницы это знают. И наверняка в темпах роста ВВП стран в ежегодных доля вот этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна», — оценил он возможность приостановки Арменией участия в организации (цитата по «РИА Новости»).

В феврале армянский премьер Никол Пашинян объявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, ОДКБ не выполняла своих обязательств по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации. Песков подчеркнул, что Кремль готов к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года отметил стабильный рост экономики во всех странах — членах ЕАЭС. По данным Евразийской экономической комиссии, за год промышленное производство в странах объединения выросло в среднем на 3,7%, а ВВП — на 3,8%. ВВП Армении за тот же период вырос на 8,7%.