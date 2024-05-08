МИД счел подстрекательством слова о праве Киева атаковать Крымский мост

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Слова чиновника из Евросоюза о праве Украины атаковать Крымский мост в рамках самообороны являются подстрекательством терроризму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

6 мая представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано ответил на вопрос о том, считают ли в Евросоюзе Крымский мост легитимной военной целью Украины. «Для нас очевидно, что Украина борется за свое выживание и имеет законное право на самооборону», — сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

Захарова, комментируя его слова, заявила: «Другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством терроризму, просто нет».

Она назвала высказывание европейского чиновника недопустимым и отметила, что это доказывает, что ЕС выступает «не просто спонсором киевского режима». «Своими заявлениями он [Евросоюз] подстрекает Киев продолжать нападения на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру», — добавила дипломат.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в 2023 году обещал, что Россию ждет «много сюрпризов», в частности пригрозил взорвать Крымский мост. В апреле 2024 года The Guardian узнала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовит третью атаку на Крымский мост, в результате которой его разрушение будет «неизбежно». Президент Владимир Зеленский говорил, что этот объект используется для доставки боеприпасов в Крым и служит «законной целью».

В Кремле заявили, что угрозы разрушить мост демонстрируют «абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции».