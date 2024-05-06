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Война с хуситами ,  
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Spiegel узнал о нехватке кораблей ЕС для защиты судов в Красном море

Spiegel: миссии ЕС не хватает кораблей для защиты судов в Красном море
Сюжет
Война с хуситами
Миссия ЕС в Красном море осталась с тремя боевыми кораблями, этого недостаточно для защиты торговых судов от атак хуситов, заявил командующий миссией контр-адмирал Грипарис. По его оценкам, необходимо как минимум 10 кораблей

Оперативный командующий миссией ЕС «Eunavfor Aspides» контр-адмирал Василиос Грипарис на конфиденциальной встрече в Брюсселе на прошлой неделе предупредил, что после вывода немецкого фрегата «Гессен» в конце апреля в его распоряжении осталось три боевых корабля, а этого не хватает для защиты торговых судов в красном море от атак йеменских хуситов, сообщает Spiegel.

По словам Грипариса, с таким флотом он может сопровождать максимум четыре торговых судна в день через Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена. Однако для выполнения своей миссии ему нужно не менее десяти боевых кораблей, а также необходима поддержка с воздуха беспилотником или морским самолетом-разведчиком.

По данным издания, маловероятно, что командующий миссией в ближайшее время получит дополнительные суда: пока только Бельгия и Нидерланды дали понять, что в ближайшие месяцы они смогут развернуть военные корабли для защиты торговых судов. Кроме того, на замену «Гессена» отправится фрегат «Гамбург», но он прибудет в Красное море не раньше августа.

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Spiegel пишет, что в Брюсселе обсуждают вопрос о продлении мандата миссии из-за ее неэффективности, оперативный план будет пересмотрен в июне. Германия инициировала дискуссию о том, следует ли использовать военные корабли ЕС для пресечения контрабанды оружия для хуситов, некоторые члены блока «могут представить» такое расширение миссии, но тогда ее характер станет «гораздо более прочным», отмечает газета.

Хуситы начали атаковать суда в Красном море минувшей осенью в качестве поддержки палестинского движения ХАМАС, которое ведет войну с Израилем. Из-за нападений многие международные судоходные компании изменили маршруты, рейсы стали более продолжительными. В декабре США вместе с союзниками развернули операцию «Страж процветания», в феврале ЕС направил свою миссию, однако, как рассказали европейские дипломаты Spiegel, прежнее количество рейсов через Красное море еще не достигнуто.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Красное море хуситы миссия Евросоюз военные корабли
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