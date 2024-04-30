США сбили беспилотник хуситов в Красном море

Судно MV Cyclades (Фото: HENSMANS.HAULAGE / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Вооруженные силы США уничтожили беспилотник хуситов в Красном море, сообщила пресс-служба Центрального командования Соединенных Штатов (CENTCOM) в соцсети X (ранее Twitter).

По ее данным, дрон летел к авианосцам Philippine Sea и Laboon. Кроме того, хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три беспилотника в направлении судна MV Cyclades, которое шло под флагом Мальты. Информации о повреждениях и пострадавших нет.

Ранее хуситы сообщили об ударе по балкеру Cyclades и израильскому контейнеровозу MSC Orion в Красном море и Индийском океане.

После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские хуситы наносят удары по судам США, Великобритании и других стран. Движение называет подобные атаки ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа.

С начала 2024 года удары по объектам хуситов в Йемене наносят Великобритания и США. По словам американского президента Джо Байдена, таким образом страны ответили на «безрассудные нападения» группировки на суда в Красном море.